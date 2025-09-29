Sáng 29/9, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết trên địa bàn đang có mưa to, nước các khe suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị sạt lở.