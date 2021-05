Nước dâng ngập nóc nhà, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(Dân trí) - Chiều ngày 1/10, hàng trăm hộ dân tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn bị cô lập trong nước lũ do hồ Vực Mấu tiến hành xã lũ. Nhiều hộ dân đang lâm vào cảnh thiếu đói do tài sản, lương thực bị cuốn trôi theo nước lũ.