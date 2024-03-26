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Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh

Bãi biển dài khoảng 3km ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng nước biển nhuộm màu đỏ gạch. Ngành chức năng đang vào cuộc tìm nguyên nhân.
Đọc thêm : Nước biển đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh