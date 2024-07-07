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Nữ vận động viên Trung Quốc cao 2,2m gây "sốt" khắp thế giới

Cô gái người Trung Quốc sở hữu chiều cao 2,2m, mạnh mẽ trong từng đường bóng trên sân bóng rổ gây chú ý với cư dân mạng khắp nơi.
Đọc thêm : Nữ vận động viên Trung Quốc cao 2,2m gây "sốt" khắp thế giới