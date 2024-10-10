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Nữ trọng tài lộ video nhạy cảm với quan chức đáng tuổi cha và cái kết đắng

Theo tờ The Sun, nữ trọng tài Elif Karaarslan đã bị treo còi vĩnh viễn sau khi lộ video nhạy cảm với vị quan chức 61 tuổi.
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