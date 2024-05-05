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"Nữ thần điền kinh" gây tranh cãi vì tết tóc, trang điểm đậm khi thi chạy

Wu Yanni cho biết, cô luôn tôn trọng khán giả. Cô trang điểm vì muốn mình trông chỉn chu và xinh đẹp nhất.
Đọc thêm : "Nữ thần điền kinh" gây tranh cãi vì tết tóc, trang điểm đậm khi thi chạy