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Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen "xinh đẹp nghìn năm có một"

Là nữ kỳ thủ cờ vây hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc), Joanne Missingham được nhiều người yêu mến không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương.
Đọc thêm : Nữ thần cờ vây Đài Loan được khen "xinh đẹp nghìn năm có một"