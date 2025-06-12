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Nữ tài xế lái xe 30 tấn, 8 năm đưa con gái theo và câu chuyện phía sau

Là mẹ đơn thân lại làm nghề lái xe, chị Hạnh tranh thủ đưa con theo trong những chuyến đi.
Đọc thêm : Nữ tài xế lái xe 30 tấn, 8 năm đưa con gái theo và câu chuyện phía sau