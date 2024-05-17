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Nữ tài xế chống đối CSGT, người đi cùng hù dọa "có người từ Bộ gọi vào"

Nữ tài xế kiên quyết không chấp hành kiểm tra tải trọng xe, trong khi người đi cùng hù dọa CSGT "sẽ có người từ Bộ gọi vào".
Đọc thêm : Nữ tài xế chống đối CSGT, người đi cùng hù dọa "có người từ Bộ gọi vào"