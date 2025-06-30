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Nữ sinh từng "ngán" chữ, viết 9 trang, thành thủ khoa môn văn thi lớp 10

Nữ sinh đạt 9,5 điểm, là thủ khoa môn ngữ văn thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM từng là cô gái chán học văn vì thấy có quá nhiều chữ.
Đọc thêm : Nữ sinh từng "ngán" chữ, viết 9 trang, thành thủ khoa môn văn thi lớp 10