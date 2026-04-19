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Nữ sinh suýt bị ô tô tông trúng khi qua đường mà không quan sát

Nữ sinh chạy băng qua đường mà không quan sát, suýt bị chiếc ô tô chạy đến từ phía sau tông trúng.
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