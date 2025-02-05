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Nữ sinh mất tích khi ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết

Do hoàn cảnh khó khăn, nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết Ất Tỵ. Tuy nhiên, hơn 10 ngày nay, gia đình không liên lạc được với cô.
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