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Nữ sinh chia sẻ tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nữ sinh Bùi Hà Vy gây ấn tượng khi đại diện cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
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