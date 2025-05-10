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Nữ sinh câm điếc gây chú ý vì vẻ đẹp tựa như... AI tạo nên

Nữ sinh viên người Trung Quốc Chenyue (20 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh. Cô có vẻ đẹp như tượng tạc, thậm chí khiến nhiều người tưởng nhầm là nhân vật do AI tạo ra.
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