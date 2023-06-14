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Nữ sinh bị giật điện thoại trong tích tắc ở TPHCM

Nữ sinh đang đứng trước cổng ký túc xá sinh viên Đại học Sư Phạm TPHCM bất ngờ bị tên cướp lao tới giật điện thoại.
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