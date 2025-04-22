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Nữ "quái xế" tông chết cô gái đang dừng đèn đỏ lĩnh án 8 năm 6 tháng tù

Nguyễn Hồng Nhung điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ tông chị Nguyễn Hương Quỳnh tử vong lĩnh án 8 năm 6 tháng tù.
Đọc thêm : Nữ "quái xế" tông chết cô gái đang dừng đèn đỏ lĩnh án 8 năm 6 tháng tù