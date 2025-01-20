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Nữ nhân viên kể phút giằng co với tên cướp có dao trong cửa hàng mỹ phẩm

Nữ nhân viên ở Bắc Ninh bị tên cướp vung dao, đe dọa tống tiền. Cô gái giữ bình tĩnh, giằng co với đối tượng nhằm kéo dài thời gian chờ người đến ứng cứu.
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