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Nữ nhà báo bị phạt 5.000 euro vì giễu cợt chiều cao của Thủ tướng Italy

Luật sư của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà sẽ dùng số tiền thắng kiện đi làm từ thiện.
Đọc thêm : Nữ nhà báo bị phạt 5.000 euro vì giễu cợt chiều cao của Thủ tướng Italy