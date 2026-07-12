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Nữ người mẫu trở nên nổi tiếng vì tái hiện biểu cảm của Erling Haaland

Nữ người mẫu trẻ người Thuỵ Điển Julia Grop đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gương mặt, ngoại hình có nhiều nét tương đồng tiền đạo Erling Haaland.
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