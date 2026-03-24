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Nữ khách Tây bất ngờ khi thấy gương mặt trên biển quảng cáo ở Hà Nội

Thay vì trách móc chủ quán, cô gái Anh cảm thấy vui và bất ngờ khi gương mặt được đưa lên biển quảng cáo.
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