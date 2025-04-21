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Nữ hạ sĩ xinh đẹp gây sốt khi diễu binh: Cao 1,7m, từng vào top 15 hoa hậu

Hạ sĩ Bùi Thị Phương Ngọc gây chú ý tại các buổi tổng hợp luyện diễu binh nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật.
Đọc thêm : Nữ hạ sĩ xinh đẹp gây sốt khi diễu binh: Cao 1,7m, từng vào top 15 hoa hậu