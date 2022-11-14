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Nữ giúp việc bất ngờ nhận được thừa kế 3 tỷ đồng sau khi ông chủ qua đời

Nữ giúp việc Indonesia được thừa kế 128.000 USD (3 tỷ đồng) từ chủ nhà là nam diễn viên quá cố Chen Sung-young qua đời tháng 12/2021.
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