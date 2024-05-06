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Nữ giáo viên ở Huế bị phụ huynh nhục mạ ngay trong trường học

Hai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
Đọc thêm : Nữ giáo viên ở Huế bị phụ huynh nhục mạ ngay trong trường học