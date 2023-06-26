Video
video cùng chuyên mục

Nữ công nhân ở Bắc Ninh nghi bị tông tử vong, thi thể bị kéo lê 10km

Nữ công nhân 25 tuổi được nhận định bị tông tử vong trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sau đó, nạn nhân bị một ô tô khác kéo lê thi thể thêm 10km.
Đọc thêm : Nữ công nhân ở Bắc Ninh nghi bị tông tử vong, thi thể bị kéo lê 10km