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Nữ chủ nhân bấm được biển ngũ quý 2, chiếc Hyundai i10 lên giá 1 tỷ đồng

Chủ nhân chiếc Hyundai i10 BKS 76A-222.22 cho biết có người đã liên hệ hỏi mua lại chiếc xe với giá 1 tỷ đồng.
Đọc thêm : Nữ chủ nhân bấm được biển ngũ quý 2, chiếc Hyundai i10 lên giá 1 tỷ đồng