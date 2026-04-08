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NSƯT Kim Tuyến U40 có con gái 19 tuổi: "Tôi để con tự tìm lối đi"

Sau 20 năm làm nghề và 19 năm làm mẹ đơn thân, NSƯT Kim Tuyến lần hiếm hoi chia sẻ thẳng thắn về hành trình của mình.
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