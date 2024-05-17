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NSND Xuân Bắc quên ví, được tài xế tặng luôn tiền taxi

Về Hải Phòng công tác, NSND Xuân Bắc đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi được tài xế đất Cảng chở miễn phí, không lấy tiền taxi khi anh di chuyển từ nơi làm việc về khách sạn.
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