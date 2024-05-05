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NSND Tấn Minh không quan tâm khi có người "ve vãn" hay để ý vợ mình

Vợ chồng NSND Tấn Minh - Thu Huyền lần đầu "kể xấu" về nhau và chuyện hôn nhân bền chặt suốt 2 thập kỷ.
Đọc thêm : NSND Tấn Minh không quan tâm khi có người "ve vãn" hay để ý vợ mình