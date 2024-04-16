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Nóng: CEO Apple Tim Cook dự một tiết học của học sinh Hà Nội

Sáng 16/4, CEO Apple Tim Cook cùng phái đoàn đến thăm Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội.
Đọc thêm : Nóng: CEO Apple Tim Cook dự một tiết học của học sinh Hà Nội