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Nơi thờ cúng bộ xương cá Ông lớn nhất Việt Nam

Dinh Vạn Thủy Tú trên đường Ngư Ông, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đang lưu giữ bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam, được người dân thờ tự suốt hơn 200 năm qua.
Đọc thêm : Nơi thờ cúng bộ xương cá Ông lớn nhất Việt Nam