Nội dung thử nghiệm va chạm góc nhỏ của xe Hyundai Sonata 2014

Hyundai Sonana 2015 mới đây đã lọt vào danh sách an toàn cao nhất (Top Safety Pick+) của Viện bảo hiểm an toàn quốc lộ của Mỹ (IIHS). Mẫu xe này được đánh giá tốt sau khi vượt qua các bài thử nghiệm an toàn va chạm góc nhỏ.