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Nổ súng tại Quảng trường Thời Đại, đám đông hoảng loạn bỏ chạy

Một vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, Mỹ vào chiều 18/6 đã khiến hàng trăm người dân và du khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn.
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