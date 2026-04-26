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Nổ súng tại bữa tiệc, Tổng thống Trump được sơ tán

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng được Mật vụ hộ tống rời khỏi bữa tiệc tối khi xảy ra một vụ nổ súng.
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