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Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc ít nhất 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích sau một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở miền Đông Trung Quốc.
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