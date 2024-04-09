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Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, nhiều người nằm bất động

Theo lãnh đạo địa phương, sự cố tại Khu công nghiệp Phú Lâm (Bắc Ninh) bước đầu ghi nhận một người tử vong.
Đọc thêm : Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, nhiều người nằm bất động