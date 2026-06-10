Video
video cùng chuyên mục

Nổ liên tiếp đường ống khí đốt Nga

Các vụ nổ đường ống khí đốt ở phía nam Nga khiến hơn 140 người sơ tán.
Đọc thêm : Nổ liên tiếp đường ống khí đốt Nga, lửa cháy dữ dội