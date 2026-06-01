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Nổ kinh hoàng tại kho chứa thuốc nổ Myanmar, 55 người chết

Vụ nổ gây ra cảnh tàn phá nghiêm trọng tại khu vực do lực lượng quân sự đối lập với quân đội Myanmar kiểm soát.
Đọc thêm : Nổ dữ dội tại kho chứa thuốc nổ ở Myanmar, 55 người chết