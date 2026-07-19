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Niềm vui của CĐV Argentina sau khi đội nhà thắng nghẹt thở trước Anh

Một CĐV Argentina đã thể hiện niềm vui tột độ sau khi đội nhà giành chiến thắng nghẹt thở trước Anh ở bán kết World Cup 2026.
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