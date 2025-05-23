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Nick Út nói về bức ảnh Em bé Napalm: "Luật sư của tôi sẽ kiện đoàn phim"

Nhiếp ảnh gia Nick Út lần đầu lên tiếng khi có thông tin cho rằng ông không phải người chụp bức ảnh "Em bé Napalm".
Đọc thêm : Nick Út nói về bức ảnh Em bé Napalm: "Luật sư của tôi sẽ kiện đoàn phim"