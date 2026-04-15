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Những vụ nổ vang dội khi Israel phá hủy 4 đường hầm ngầm ở Gaza

Những vụ nổ dữ dội xảy ra khi Israel tuyên bố đã phá hủy 4 đường hầm ngầm ở Gaza.
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