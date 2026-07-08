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Những vụ nổ thứ cấp cực mạnh ở Kiev sau vụ tấn công của Nga

Những vụ nổ thứ cấp cực mạnh ở Kiev sau vụ tấn công của Nga, dường như một kho chứa đặc biệt nào đó đã bị đánh trúng.
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