Sau 6 tháng khởi công, dự án cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 hiện đạt sản lượng hơn 23%, vượt 3% kế hoạch đề ra. Những trụ cầu đầu tiên đang dần vươn lên giữa sông Hồng.