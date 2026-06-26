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Những tòa nhà bị “vò nát” trong trận động đất thế kỷ ở Venezuela

Khoảng 250 tòa nhà đã bị hư hại hoặc sập hoàn toàn sau trận động đất kép ở Venezuela đầu tuần này, hàng trăm người có thể vẫn còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.
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