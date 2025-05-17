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Những TikToker "ngáo quyền lực" trên mạng xã hội

Quá trình dùng mạng xã hội, các đối tượng dần hình thành tư duy lệch lạc, ngộ nhận rằng sự nổi tiếng trên mạng là "tấm khiên" giúp bản thân miễn nhiễm trước pháp luật.
Đọc thêm : Những TikToker "ngáo quyền lực" trên mạng xã hội