Những tiết mục hay của Thử thách cùng bước nhảy

(Dân trí) - Tập 2 vòng Audition chương trình Truyền hình thực tế “Thử Thách Cùng Bước Nhảy - So You Think You Can Dance” đã lên sóng lúc 21h00 thứ bảy 22/9. Tập 2 chương trình tiếp tục mang tới những tiết mục hay của các thí sinh.