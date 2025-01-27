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Những phong tục đón năm mới kỳ lạ nhất trên thế giới

Ở Tây Ban Nha hay khu vực Mỹ Latin, phong tục truyền thống đón năm mới mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, đôi khi còn khá kỳ lạ.
Đọc thêm : Những phong tục đón năm mới kỳ lạ nhất trên thế giới