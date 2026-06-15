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Những pha "đập" UAV khó hiểu của lính Nga: Hậu quả nghiêm trọng

Trên chiến trường khốc liệt, những khoảnh khắc sinh tử đôi khi đẩy con người vào các hành động phi tự nhiên.
Đọc thêm : Những pha "đập" UAV khó hiểu của lính Nga trên chiến trường