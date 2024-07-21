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Những niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam ở Olympic Paris

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Paris 2024 với 16 vận động viên (VĐV), trong đó những niềm hy vọng huy chương rơi vào các môn bắn súng và cử tạ.
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