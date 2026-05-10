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Những người leo núi hốt hoảng bỏ chạy khi núi lửa đột ngột phun trào

Sáng 8/5, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera (Indonesia) đã bất ngờ phun trào, tạo nên một cột khói và tro bụi cao khoảng 10 km.
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