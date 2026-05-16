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Những ngôi nhà méo mó sau giải tỏa ở dự án cầu Trần Hưng Đạo

Từng là con phố nhỏ luôn đông đúc, nhộn nhịp sát bờ sông Hồng, Vạn Kiếp giờ đổi khác khi hàng loạt nhà dân được giải tỏa để phục vụ quy hoạch.
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